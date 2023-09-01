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В Кузбассе сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России поступило сообщение о травмировании грузовым поездом пешехода вблизи железнодорожной станции Островская.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 44-летний местный житель находился в опасной близости от железнодорожных путей, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Машинист движущегося в попутном направлении грузового поезда заметил пешехода, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. С различными травмами пострадавшего доставили в одну из больниц города Новокузнецка, но, несмотря на усилия врачей, травмированный поездом мужчина скончался.

Собранные транспортными полицейскими материалы переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Запрещается ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. Появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения существенно повышает риск происшествий, травмирования и смертельных случаев.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/09/2023
Происшествия
Новокузнецк
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