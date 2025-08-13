В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил реализацию незарегистрированных сортов семян томатов

8 августа 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках возложенных полномочий в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений выявил нарушение, выразившееся в незаконной реализации семян сельскохозяйственных растений.

Так, ООО «Ле Монлид» представил к продаже на сайте интернет-магазина пакетированные семена томата сортов Президент, Лимончелло, Король крупных , Жаг, Солнце, Скиф, Японский трюфель, Рио Фуего, Полюс 2, Тамблинг желтый, Барнаульский консервный, Бочата, Инна, Король ранних, Король Сибири, Сладкий шар, Золотой бык, Бонсай Микро, Рио Гранде Оригинал, Люкс, Волгоградский скороспелый, Машенька, Комнатный сибиряк, Поль Робсон, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.