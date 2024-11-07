Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе стартовал всероссийский турнир по муайтаю, посвященный памяти погибших героев Росгвардии

В областном центре на базе спорткомплекса «Кузбасс-Арена» начались соревнования по тайскому боксу (муайтай), посвященные памяти воинов-спортсменов, павших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. Среди увековеченных имен — представители войск правопорядка, погибшие в разные годы в вооруженных конфликтах.

На церемонии открытия присутствовали родственники погибших кузбассовцев, ветераны службы, представители администрации региона, а также командир специального отряда быстрого реагирования «Символ», полковник Сергей Шелковников. Участники и гости турнира почтили минутой молчания память павших воинов-спортсменов, включая героев Росгвардии: капитана милиции Алексея Отческих, лейтенанта Юрия Латыпова, рядового Заура Ахмедова, старшего лейтенанта Сергея Шлее, майора Александра Иванова, полковника Игоря Мурзина и прапорщика Илью Михалева.

Чемпионат России по муайтаю проводится в Кемеровской области уже в двадцатый раз и продлится несколько дней. В нем принимают участие 800 юных тайбоксеров в возрасте 12–17 лет из 34 регионов страны. Победители турнира получат право представлять Россию на мировом чемпионате в Таиланде, который состоится в следующем году.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/11/2024
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus