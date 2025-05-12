В Кузбассе транспортные полицейские провели патриотическую акцию «Забвению не подлежит»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдала полиции на станции Тайга Кузбасского ЛУ МВД России провели патриотический урок для учащихся школы №160. У памятника воинам-деповчанам, погибшим в годы войны, транспортные полицейские рассказали ребятам о том, как сибиряки проявляли беспримерное мужество на фронте и отдавали все свои силы в глубоком тылу, внося неоценимый вклад в борьбу с нацизмом.

Транспортные полицейские напомнили и о тех, кто сейчас защищает Отчизну в зоне специальной военной операции. Особое внимание полицейские уделили земляку - Петру Шевелеву, участнику боевых действий, который 7 марта 2024 года ценой своей жизни спас бойцов батальона «Барс».

Патриотический урок завершился возложением цветов к подножию памятника воинам-деповчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России