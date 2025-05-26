В Кузбассе завершилась контрольная проверка подразделений Росгвардии по итогам зимнего периода подготовки

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завершилась контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения. В течение недели личный состав сдавал зачёты и демонстрировал уровень профессиональной подготовки.

Приём зачетов осуществляла комплексная группа под руководством первого заместителя начальника штаба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора Александра Певцова.

В проверке были задействованы сотрудники и военнослужащие органа управления, бойцы специальных подразделений, сотрудники вневедомственной охраны, а также представители лицензионно-разрешительной службы и подразделений госконтроля.

В рамках контрольных мероприятий росгвардейцы сдавали теоретические и практические зачёты по направлениям: правовая, военно-политическая, служебная, физическая и огневая подготовка. Особое внимание уделялось физической подготовке, в том числе боевым приёмам борьбы, а также упражнениям контрольных стрельб в дневное и ночное время из табельного оружия - пистолета, автомата, снайперской винтовки и пулемёта. Проверялись навыки по разборке и сборке штатного вооружения.

По итогам проверки подтверждён уровень готовности личного состава к выполнению служебно-боевых задач. Ряд сотрудников и военнослужащих успешно подтвердили свои квалификационные категории.

Фото: Росгвардия