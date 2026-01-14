В Мысках после капремонта открылась школа №4 имени Героя России Александра Гребенкина

Капитальный ремонт школы №4 в Мысках проведен по нацпроекту «Молодежь и дети», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В первый учебный день новой четверти за парты сели 1032 ученика.



«Учреждение носит имя своего выпускника — знаменитого космонавта, Героя России Александра Гребенкина. Тематика школы — космос. Созданы тематические локации, где ребята смогут изучать историю космонавтики. Для учеников с особенностями здоровья оборудовали помещение с интерактивным полом. С помощью проектора и датчиков на нем образуется сенсорная игровая поверхность, которая стимулирует обучение детей через движение. На территории обустроили футбольное поле и беговые дорожки. В планах на этот год капремонт 10 и строительство пяти школ», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



В школе №4 организована фотовыставка Александра Гребенкина, где размещены и его фото из космоса. В настоящее время космонавт готовится к следующему полету, но при первой же возможности посетит обновленную родную школу. В ней создан целый «космический класс», где учатся ребята, с детства «болеющие» космосом.



Ремонтные работы в школе начались в 2024 году. Строители заменили инженерные сети, пожарную сигнализацию, установили современные системы видеонаблюдения и контроля доступа, выполнили облицовку фасада, отремонтировали крыльцо. Кроме того, в здании провели ремонт внутренних помещений, заменили полы и двери, обустроили гардероб, обновили интерьеры. Обеспечены требования программы «Доступная среда». Благоустроена прилегающая территория.



Школа оснащена современным оборудованием, включая новые спортивные снаряды, интерактивные панели, музыкальную аппаратуру и компьютерную технику. Среди нововведений — интерактивная спортивная стена «Спортбол», видеостена в актовом зале и интерактивная книга «Бессмертный полк» для школьного музея, которая посвящена участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса (ako.ru)