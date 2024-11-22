В Новокузнецке сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами их детских садов напомнили проходим о ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка совместно с родительским патрулем и воспитанниками детских садов Центрального района вышли на аллею по улице Циолковского, чтобы подарить обереги «Снежинки безопасности» пешеходам и водителям, а также призвать всех соблюдать правила дорожного движения.
Каждому пешеходу, помимо подарка, ребята рассказали правила безопасного перехода проезжей части и об опасностях, которые могут поджидать каждого пешехода. А сотрудники полиции вместе родительским патрулем останавливали автомобили и напомнили автолюбителям о необходимости снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу и о правилах детской перевозке.
Кроме того малыши поздравляли всех представительниц прекрасного пола, с наступающим «Днем матери».
Фото: ГИБДД г. Новокузнецк, Кемеровская область