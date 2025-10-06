В Отделении СФР по Кемеровской области прошел очередной вебинар проекта «Азбука интернета» для кузбасских пенсионеров

С начала 2025 года 280 пенсионеров прошли обучение в рамках «Азбуки интернета» – совместного проекта Социального фонда России и ПАО «Ростелеком». Они приняли участие в вебинарах, которые прошли в кузбасских центрах общения старшего поколения. Сентябрьское онлайн-занятие, которое провели заместитель управляющего Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Игорь Пиунов, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Винников и пресс-секретарь компании Анна Щендрыгина, было посвящено защите от кибермошенников.

Эксперты рассказали пенсионерам, как мошенники могут играть на чувствах людей и заставать их врасплох, используя методы социальной инженерии: они вызывают сильные эмоции, манипулируют и злоупотребляют доверием, побуждают к быстрым действиям и не дают опомниться. Спикеры дали посетителям Центров общения советы, как обезопасить свои финансы и личные данные: нужно всегда проверять информацию, действовать рассудительно и не спеша, если речь заходит о деньгах, а в случае сомнения обращаться за помощью к близким. Они порекомендовали не открывать ссылки, которые присылают незнакомые люди, и еще раз напомнили: представители государственных структур, различных служб и банков не звонят гражданам с целью получить персональные данные. И конечно же, никому никогда не нужно передавать коды, которые присылает портал госуслуг.

«Региональное Отделение Соцфонда активно сотрудничает с компанией «Ростелеком», и наша совместная деятельность помогает людям старшего поколения уверенно чувствовать себя в онлайн-пространстве. В 2025 году мы провели вебинары для пенсионеров, посвященные использованию смартфонов для онлайн-платежей, работе с популярными интернет-сервисами, защите от дистанционных мошенников. Надеемся, что это не просто познакомит кузбассовцев серебряного возраста с новыми технологиями, а научит их безопасному поведению в Сети», – отметил замуправляющего Отделением СФР по Кузбассу Игорь Пиунов.

Представители «Ростелекома» передали региональному Отделению СФР учебники «Азбука интернета: основы работы на смартфоне», специально разработанные для пожилых людей. Эти учебники станут хорошим подспорьем для занятий по компьютерной и финансовой грамотности в Центрах общения старшего поколения. Узнать больше о проекте и ознакомиться с материалами, представленными в учебнике, можно на сайте www.azbukainterneta.ru

Фото: ОСФР