В Тяжине открылась выставка произведений декоративно-прикладного искусства «Волшебство детям»

Экспозиции развернуты в историко-краеведческом музее. Свои работы здесь могли представить все желающие, без возрастных ограничений. В рамках Года семьи в России и Года молодежи в Кузбассе, выставку организовали специалисты центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

В рамках выставки будет проведена благотворительная акция по вручению новогодних подарков – сувениров-игрушек, ребятишкам из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Выставка будет действовать до 27 декабря 2024 года. Познакомиться с работами, представленными на выставке декоративно-прикладного творчества «Волшебство детям» можно по адресу: пгт Тяжинский, ул. Западная, 4.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности