В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялось посвящение в первоклассники

В этом году школа распахнула свои двери для 62 ребят желающих обучаться пению, игре на различных инструментах и театральному искусству. Для детей и их родителей, учащиеся отделения эстрадного пения показали мюзикл «Где ты, лето?». Постановку подготовили преподаватели Татьяна Владимировна Астраханцева, Максим Викторович Безручко, Алексей Васильевич Суханов, Надежда Айдаровна Богданова.

Директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева вручила первоклассникам памятные значки с эмблемой школы и пожелала ребятам успехов в учебе и достижения поставленных целей.