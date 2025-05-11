Ветеранам рассказали о здоровом долголетии и диспансеризации

Как продлить долголетие ветеранам рассказали врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова.

По мнению специалистов, диспансерихация оценивает риск развития остеопороза и переломов костей. В зависимости от результатов обследования составляется план профилактики переломов.

Всем известно, что регулярные медицинские осмотры помогают выявить заболевания на ранних стадиях. Это особенно актуально для пожилых людей, поскольку они более подвержены хроническим недугам, таким как сахарный диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз. Раннее обнаружение этих заболеваний может значительно улучшить прогноз и повысить шансы на успешное лечение.

"Многие пожилые люди уже имеют хронические заболевания. Регулярная диспансеризация позволяет оценивать состояние здоровья и эффективность лечения, при необходимости корректировать терапию, избежать обострений и осложнений, говорит фельдшер кабинета профилактики поликлиники N 9 НГКБ N 1 Екатерина Шабалина. - Диспансеризация включает в себя не только физические обследования, но и оценку психического состояния, что особенно важно для пожилых людей. Это помогает выявлять депрессию, когнитивные нарушения, проблемы с социальной адаптацией. Диспансеризация включает консультации и обучение пациентов. Это помогает людям старшего возраста лучше понимать своё здоровье, научиться управлять своими заболеваниями и следовать рекомендациям врачей".

Записаться на диспансеризацию можно через портал Госуслуги, Врач42, через колл-центр поликлиник НГКБ 1: (3843) 324-365.





Пресс-служба НГКБ 1 (фото).