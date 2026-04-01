Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

ЛУ МВД разыскивает мужчину, скрывающегося от органов дознания

Сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России устанавливают местонахождение Федорова Игоря Петровича, 1966 года рождения, уроженца Топкинского района, Кемеровская область. Игорь Федоров скрылся от органов дознания за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств).
 
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 180 сантиметров, крупного телосложения, волосы светло-русые.
 
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Петровича, сотрудники транспортной полиции просят сообщить в Кузбасское ЛУ МВД России по телефонам: (3842) 32-21-59; (999) 306-12-02.

Фото: Кузбасского ЛУ МВД России

Происшествия
kuzbassnews.ru
21/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus