Во всех муниципалитетах Кузбасса восстановлено электричество

Из-за сильного ветра в ночь с 1 на 2 ноября от электроэнергии были отключены 22762 человека. Для устранения порывов на ЛЭП было задействовано 13 аварийных бригад и 14 единиц техники. Специалисты работали по заявкам в Кемеровском, Ижморском, Юргинском, Яйском, Новокузнецком, Мысковском округах. Сообщить о повреждениях, обрыве или провисании провода можно по телефону 8-800-220-0-220 или 220. До 5 ноября в Кузбассе, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями: усилением ветра местами до 30 м/с, дождем и мокрым снегом, действует режим повышенной готовности.     Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
03/11/2025
