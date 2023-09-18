Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Воспитанники Росгвардии вместе с наставниками участвуют в экологической акции в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с  воспитанниками профильного класса из школы №74 приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия».

В рамках экологической акции участники определили место уборки на правом берегу реки Томи. Росгвардейцы на личном примере продемонстрировали юным воспитанникам, как нужно заботиться о природе родного региона, и вместе принялись за работу. На отведенном участке стражи порядка собрали более 100 килограммов бытовых отходов, которые оставили за собой нерадивые отдыхающие.

«Экологическое воспитание и участие в подобных акциях помогают нашим воспитанникам понимать важность бережного отношения к окружающей среде. Мы рады совместно работать с молодыми людьми, внушая им ответственность за будущее нашей природы», - рассказала психолог кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Наталья Расписенко.

Экологические мероприятия в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия» продлятся до октября.

 

Фото: Росгвардия

Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/09/2023
Экология
Кемерово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus