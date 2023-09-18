Воспитанники Росгвардии вместе с наставниками участвуют в экологической акции в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с воспитанниками профильного класса из школы №74 приняли участие во всероссийском субботнике «Зеленая Россия».

В рамках экологической акции участники определили место уборки на правом берегу реки Томи. Росгвардейцы на личном примере продемонстрировали юным воспитанникам, как нужно заботиться о природе родного региона, и вместе принялись за работу. На отведенном участке стражи порядка собрали более 100 килограммов бытовых отходов, которые оставили за собой нерадивые отдыхающие.

«Экологическое воспитание и участие в подобных акциях помогают нашим воспитанникам понимать важность бережного отношения к окружающей среде. Мы рады совместно работать с молодыми людьми, внушая им ответственность за будущее нашей природы», - рассказала психолог кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии капитан Наталья Расписенко.

Экологические мероприятия в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия» продлятся до октября.

Фото: Росгвардия