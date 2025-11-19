Врач рассказала о правилах приема антибиотиков

17-23 ноября в России проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью - в поддержку Всемирной недели повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.

Резистентность (устойчивость, невосприимчивость) микроорганизмов к антибиотикам — серьезная и сложная проблема, которая может затронуть каждого человека. Согласно официальным оценкам, по причине резистентности к антибиотикам и невозможности из-за этого вылечить различные инфекции в год умирает не менее 700 000 человек. Точно подсчитать число жертв невозможно, увы, на самом деле их намного больше.

Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибов и утраты ими восприимчивости к лекарственным препаратам. Без надлежащих мер ситуация может разрастись до критических масштабов, и тогда человечество столкнется с серьезной угрозой жизни - даже незначительные травмы и распространенные инфекционные заболевания станут смертельно опасными.

Распространение антибиотикорезистентности не знает границ - супербактерии могут развиться в одном месте из-за загрязнения, но затем распространиться по всему миру из-за международных поездок или перелетных птиц. Глобальная торговля пищевыми продуктами также способствует распространению антибиотикорезистентных микробов по всему миру. Промышленные отходы, больницы, сельское хозяйство тоже являются возможными источниками или факторами развития устойчивости к антибиотикам.

Немало факторов, способствующих появлению устойчивости к антибиотикам, связаны с неправильными действиями человека. Одна из основных причин появления антибиотикорезистентности — самолечение.

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова рассказала, что может сделать каждый человек для решения проблемы антибиотикорезистентности:

Принимать антибиотики исключительно по назначению врача, не заниматься самолечением

Всегда доводить до конца курс лечения антибиотиками, даже если вы уже чувствуете себя лучше, соблюдать назначенную врачом дозу, кратность, длительность приема лекарства

Никогда не использовать антибиотики, оставшиеся от предыдущего лечения, даже в случае, если они дали хороший результат

Предотвращать заражение: регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс и своевременно делать прививки

Ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила гигиены, ЗОЖ и не доводить состояние организма до использования антибиотиков.

Антибиотики могут вызывать побочные эффекты, включая аллергические реакции, токсическое воздействие на почки и печень и т.д. В подборе оптимального антибиотика и средств, снижающих побочные эффекты, для конкретного пациента может помочь только врач, что является еще одним доводом в пользу отказа от самолечения.

