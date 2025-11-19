Врач рассказала о правилах приема антибиотиков
17-23 ноября в России проходит Неделя борьбы с антимикробной резистентностью - в поддержку Всемирной недели повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам.
Резистентность (устойчивость, невосприимчивость) микроорганизмов к антибиотикам — серьезная и сложная проблема, которая может затронуть каждого человека. Согласно официальным оценкам, по причине резистентности к антибиотикам и невозможности из-за этого вылечить различные инфекции в год умирает не менее 700 000 человек. Точно подсчитать число жертв невозможно, увы, на самом деле их намного больше.
Устойчивость к противомикробным препаратам возникает в результате постепенной мутации бактерий, вирусов, грибов и утраты ими восприимчивости к лекарственным препаратам. Без надлежащих мер ситуация может разрастись до критических масштабов, и тогда человечество столкнется с серьезной угрозой жизни - даже незначительные травмы и распространенные инфекционные заболевания станут смертельно опасными.
Распространение антибиотикорезистентности не знает границ - супербактерии могут развиться в одном месте из-за загрязнения, но затем распространиться по всему миру из-за международных поездок или перелетных птиц. Глобальная торговля пищевыми продуктами также способствует распространению антибиотикорезистентных микробов по всему миру. Промышленные отходы, больницы, сельское хозяйство тоже являются возможными источниками или факторами развития устойчивости к антибиотикам.
Немало факторов, способствующих появлению устойчивости к антибиотикам, связаны с неправильными действиями человека. Одна из основных причин появления антибиотикорезистентности — самолечение.
Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова рассказала, что может сделать каждый человек для решения проблемы антибиотикорезистентности:
- Принимать антибиотики исключительно по назначению врача, не заниматься самолечением
- Всегда доводить до конца курс лечения антибиотиками, даже если вы уже чувствуете себя лучше, соблюдать назначенную врачом дозу, кратность, длительность приема лекарства
- Никогда не использовать антибиотики, оставшиеся от предыдущего лечения, даже в случае, если они дали хороший результат
- Предотвращать заражение: регулярно мыть руки, соблюдать гигиену во время приготовления пищи, избегать тесного контакта с больными, практиковать безопасный секс и своевременно делать прививки
- Ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила гигиены, ЗОЖ и не доводить состояние организма до использования антибиотиков.
Антибиотики могут вызывать побочные эффекты, включая аллергические реакции, токсическое воздействие на почки и печень и т.д. В подборе оптимального антибиотика и средств, снижающих побочные эффекты, для конкретного пациента может помочь только врач, что является еще одним доводом в пользу отказа от самолечения.
Фото предоставлено КЦОЗиМП