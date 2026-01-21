«Южный Кузбасс» наградил лучших наставников

В рамках празднования Международного дня наставничества в компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») наградили 10 лучших наставников – за многолетний добросовестный труд и большой вклад в подготовку и становление квалифицированных специалистов.

Наставничество играет важную роль в развитии кадрового потенциала «Южного Кузбасса». Опытные и квалифицированные работники передают свои профессиональные навыки, знания и опыт молодому поколению, помогают им быстрее адаптироваться к производственным условиям и осваивать непростые горняцкие профессии. Наставник становится настоящим проводником в передаче ценностей компании и корпоративной культуры.

«Отучился, получил удостоверение и пришел на разрез «Сибиргинский» – так началась моя трудовая история, которая продолжается уже больше пятнадцати лет. Сначала работал помощником машиниста экскаватора, экипаж был дружный и профессиональный, известный своим серьезным отношением к делу и воспитанию молодежи. Я наблюдал за каждым из нашей команды, впитывал наставления старших коллег. «За машиной смотреть надо!» – говорил бригадир Андрей Уваров, я это усвоил с первых рабочих смен и сегодня уже сам об этом говорю молодым горняком, будучи бригадиром и наставником. Машина требует неустанной заботы человека. А работать нужно аккуратно, ровно и вдумчиво», – поделился машинист экскаватора разреза «Сибиргинский» Максим Кирносенко.

В «Южном Кузбассе» несколько сотен наставников. Опытные коллеги проводят стажировку всех новых сотрудников. Требования к старшим коллегам высокие: учитываются квалификация, опыт, навыки коммуникации.

В этом году слова благодарности прозвучали для наставников, представляющих различные подразделения «Южного Кузбасса» – от горных участков до ремонтных служб. Критериями отбора стали успехи их подопечных в освоении профессии и показатели производственной деятельности. Каждому наставнику генеральный директор «Южного Кузбасса» Алексей Тихонский вручил почетную грамоту и подарок.

«Наставничество – не просто передача знаний. Это процесс формирования настоящего профессионала, преданного своему делу и предприятию. Мы гордимся нашими наставниками, которые не жалеют времени и сил на воспитание достойной смены. Благодаря их усилиям обеспечивается преемственность поколений и сохраняются лучшие традиции горняцкого труда», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»