Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отметила 70-летие со дня ввода в эксплуатацию шахты имени В.И. Ленина. За 70 лет здесь добыто 132,5 млн тонн угля и пройдено более 1,3 тысяч километров горных выработок.

С ввода в эксплуатацию первой очереди шахты (тогда – «Томусинской 1-2») в 1953 году началось освоение Томусинского угольного месторождения и строительство Междуреченска.

Уже в 1956 году на шахте разработали первый прообраз современных механизированных комплексов – крепь томусинскую универсальную (КТУ), совершившую революцию в отработке мощных пологих пластов. В дальнейшем крепь постоянно совершенствовалась и получила широкое распространение как в Советском Союзе, так и за рубежом. Изобретение позволило обезопасить труд шахтеров и повысить производительность. Именно за успехи, достигнутые в освоении комплекса КТУ, бригадиру Александру Земцову присвоили звание Героя Социалистического труда.

В истории шахты имени В.И. Ленина немало блестящих событий. Например, 13 февраля 1979 года бригада Хайруллы Булатова поставила рекорд суточной нагрузки с помощью комплекса КМ-87, добыв 2781 тонну угля. 29 апреля 1986 года за выдающиеся производственные успехи шахта получила высшую государственную награду —орден Ленина.

За десятилетия существования на шахте разрабатывались угольные пласты мощностью до 10 метров, для чего использовались как традиционная слоевая технология отработки запасов угля, так и камерно-столбовая система.

В марте 2023-го первым этапом «ленинцы» запустили в работу лаву 0-17-12, оснащенную ста секциями механизированной крепи 2КМ-800У. Все крепи прошли плановый ремонт: на 80% обновлена силовая гидравлика и более чем на 40% – гидравлика управляющая.

На торжественном мероприятии в честь юбилея предприятия 95 работников шахты имени В.И. Ленина получили городские, корпоративные, профсоюзные и ведомственные награды за многолетний, добросовестный труд. В том числе золотые и серебряные нагрудные знаки «Шахтерская доблесть», медали «За служение Кузбассу».

«Среди подразделений нашей компании шахта им. В.И. Ленина всегда занимала достойное место. На предприятии добывается высококачественный коксующийся уголь с низкой зольностью, широко востребованный на рынке. У шахты внушительные запасы и профессиональный коллектив», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»