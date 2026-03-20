«Южный Кузбасс» провел турнир по русскому бильярду среди ветеранов

Ветераны угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») встретились на XVI корпоративном турнире по русскому бильярду.

Команды разрезов «Красногорский», «Ольжерасский», «Томусинский» и «Сибиргинский» сразились за кубок победителя. Кроме того, разыгрывался титул лучшего игрока турнира. Мероприятие прошло при поддержке профсоюзной организации угольной компании.

Спортсмены играли по круговой системе одновременно на четырех столах. Каждая партия длилась 20 минут или до восьми забитых шаров. По результатам состязаний чемпионами турнира и обладателями кубка стали ветераны разреза «Томусинский», на втором месте – сборная разреза «Ольжерасский», грамота за третье место – у спортсменов разреза «Красногорский». Лучшим игроком турнира признан ветеран команды-победителя Александр Шалашов.

«Любимые виды отдыха – в бильярд поиграть и на лыжах покататься. С кем работали вместе, давненько уже играем. Бильярд для меня – это отдых, атмосфера, в которой отключаешься от забот, общаешься с друзьями. Спортивный интерес в наших поединках такой, что часа три игры проходят на одном дыхании. Рад, что у нас дружная команда, жизнерадостный настрой», – делится ветеран разреза «Томусинский» Александр Шалашов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

kuzbassnews.ru
20/03/2026
Популярное за месяц
Сергей Зайцев вместе с заместителем Министра обороны России Анной Цивилевой и губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан
Под контролем Россельхознадзора объем отгрузки во Вьетнам кузбасской продовольственной пшеницы превысил 5 тыс. тонн
Китайская хохлатая собака по кличке Виски Голд отправилась в путешествие с хозяином, получившим документы от Россельхознадзора для вывоза в Турцию
В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил нарушения при реализации пакетированных семян
Прокуратура Заводского района Кемерово направила в суд уголовные дела о незаконном проведении азартных игр
Представители Россельхознадзора приняли участие в обсуждении вопроса нераспространения инвазивных растений на территории Кемеровской области-Кузбасса
