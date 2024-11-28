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«Южный Кузбасс» реализует программы оздоровления сотрудников

Сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») и члены их семей отдыхают и оздоравливаются по санаторно-курортным путевкам и путевкам выходного дня. Дети работников проводят каникулы в оздоровительных лагерях.

За 10 месяцев текущего года путевками в санаторий-профилакторий «Романтика», включая путевки выходного дня, воспользовались почти 300 работников и неработающих пенсионеров «Южного Кузбасса». Основную часть стоимости путевок компенсировала компания. Особой популярностью среди работников компании пользовались такие оздоровительные процедуры как массаж, прессотерапия, спа-процедуры, озокерит, электрофорез, кедровая бочка и гирудотерапия.

Воспользоваться оздоровительными программами по льготным ценам можно также в санаториях за пределами Кемеровской области. «Южный Кузбасс» сотрудничает с оздоровительными учреждениями Краснодарского и Алтайского краев. До конца этого года по этой программе отдохнут около 60 работников.

За три летних месяца в лагерях «Звездочка» и «Романтика» отдохнули более 500 детей работников «Южного Кузбасса». В лагере на базе санатория-профилактория «Романтика» помимо разнообразного досуга для ребят доступны профилактические процедуры: посещение соляной комнаты, оздоравливающие ванны, прием кислородных коктейлей, разнообразные физиопроцедуры. Компания традиционно оплачивает основную часть стоимости путевок для детей своих работников, ребята из многодетных семей отдыхают в «Звездочке» и «Романтике» бесплатно.

«Оздоровление работников и членов их семей – одно из приоритетных направлений наших социальных программ. Это важное преимущество «Южного Кузбасса», поэтому к качеству оказываемых нашим сотрудникам услуг мы подходим со всей серьезностью. Помимо отдыха в период отпуска, на базе санатория-профилактория «Романтика» работники могут пройти профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение без отрыва от производства», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
28/11/2024
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