За 2 месяца 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили документы на перевозку за рубеж 34 кошек различных пород

1 марта в российском календаре отмечен как День кошек. Это неофициальный, но уже более 20 лет признаваемый хозяевами и любителями этих животных, праздник. Кроме того, в этот день можно еще раз напомнить людям об ответственности за «братьев наших меньших». Например, в ситуациях, когда кошки, как и другие домашние питомцы, являясь компаньонами для хозяев, выезжают за рубеж на отдых или переезжают в другую страну на постоянное место жительства. И здесь квалифицированную помощь оказывают специалисты Россельхознадзора.

За январь и февраль 2026 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты для вывоза за рубеж 87 домашних животных авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

34 из них – кошки различных пород, в том числе 23 из Новосибирской области, 8 из Томской области и 3 из Кемеровской области – Кузбасса. Принимающими странами для них стали страны Европейского союза, Египет, Черногория, Таиланд, Турция, Сербия, ветеринарно-санитарные требования которых были выполнены владельцами животных-компаньонов.

В первую очередь, животные, подлежащие вывозу за пределы Российской Федерации, должны быть идентифицированы и иметь микрочип или клеймо. При этом для считывания микрочипа и его идентификации необходимо присутствие животного для оформления экспортного ветеринарного сертификата. Для ускорения процедуры экспортной сертификации, необходимо заблаговременно внести сведения в раздел «Оформить сертификат онлайн», размещенный на официальном сайте Россельхознадзора.

Для этого ведомством реализован механизм сервиса подачи предварительной заявки на оформление ветеринарных сертификатов на убывающих в третьи страны мелких домашних животных в электронной системе ветеринарной сертификации E-cert. Владельцы животных имеют возможность заранее внести в систему E-cert все необходимые сведения о животном, маршруте следования и транспортном средстве, что существенно сократит время оформления ветеринарных сертификатов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также иных местах оформления мелких домашних животных. Оформить сертификат онлайн можно по ссылке.

Ведомство обращает внимание на то, что в случае отсутствия требований на официальном сайте Россельхознадзора, необходимо обратиться в посольство принимающей страны. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное. Также, необходимо заранее узнавать актуальные требования для перевозки животных у авиа- и железнодорожных перевозчиков.

Подробная информация о правилах вывоза домашних животных размещена на официальном сайте Россельхознадзора. Ответы на интересующие вопросы, владельцы животных могут получить и непосредственно от специалистов Управления, которые проводят консультации и письменно отвечают на вопросы граждан.