В Кузбассе стартовала Неделя здоровья полости рта

Заболевания полости рта, такие как кариес и заболевания десен, становятся все более распространенными и могут иметь серьезные последствия для здоровья. Поэтому важна своевременная информация о методах профилактики и значении регулярных стоматологических осмотров.

Большинство людей уверены, что, если зубы не болят — это «здоровые зубы». Данное утверждение может быть ошибочным. Случается, что человек, столкнувшийся с зубной болью, недоумевает – почему так происходит, ведь зубы внешне совершенно здоровы? Однозначно, что если зуб болит, то это уже патология. Условно причины зубной боли можно разделить на несколько типов: вызванная бактериями (кариес, пульпит, болезни десен и т.д.), вызванная механическими повреждениями или спровоцированная общими заболеваниями организма. И только врач стоматолог на индивидуальном приеме сможет выявить причину.

Есть несколько признаков, указывающих на проблемы с зубами:

Припухлость и кровоточивость десен

Подвижность некоторых зубов и изменение положения в ротовой полости

Неприятный привкус и запах изо рта

Боль при открывании рта и пережевывании пищи

Ощущение языком сколов, истёртостей, неровностей зубов

Отсутствие зубов и имеющиеся в них дыры

Налет на зубной эмали

Чувствительность на сладкое, кислое, холодное, горячее

Одна из причин заболеваний ротовой полости – нерегулярная или некачественная чистка зубов. Неправильный уход приводит к появлению налета, который является питательной средой для бактерий, вызывающих кариес. Вовремя не вылеченный кариес перейдет в более серьезные стадии: пульпит, периодонтит, и в итоге приведет к потере зуба.

Как же правильно ухаживать за полостью рта?

Ежедневно два раза в день чистить зубы от 3 до 5 минут

Использовать дополнительные средства и предметы гигиены для более качественной чистки (зубную нить, ополаскиватели)

Полоскать рот после каждого приёма пищи

Посещать стоматолога 2 раза в год для профилактических процедур (профессиональная гигиена полости рта, насыщение зубов минералами)

Своевременно выявлять и лечить заболевания зубов и дёсен.

Следует правильно подобрать зубную пасту в зависимости от имеющихся проблем с зубами и деснами, внимательно изучив ее назначение и состав. Для полноценной чистки зубов достаточно полоски пасты длиной 0,5 -1 сантиметров.

Как правильно выбрать зубную щетку? Зубные щетки имеют три уровня жесткости:

Мягкая – показана детям, беременным и людям со склонностью к десневым кровотечениям

Средней жесткости – самая универсальная, деликатна к зубной эмали и слизистым оболочкам, хорошо очищает, подходит для людей с природными зубами и для пациентов, прошедших протезирование

Жесткая - возможно использовать только по рекомендации врача, а также при повышенном образовании твердых зубных отложений.

Чаще используют зубные щетки со щетинками из синтетических материалов. Они более устойчивы к изнашиванию, имеют хорошие показатели упругости, деликатно воздействуют на зубы и десны, легче обрабатываются, что позволяет избежать скопления вредных бактерий. Щетку нужно периодически менять - ежемесячно или реже, зависит от многих факторов, в частности, от того, как часто чистят зубы, с какой силой это делают, как долго длится процедура. Никогда не давайте свою зубную щетку и не берите чужую зубную щетку даже у членов своей семьи.

Чистить зубы следует 2 раза в день: утром и вечером перед сном. Важно соблюдать правильную технику. Чистите зубы вертикальными выметающими движениями, от десны к режущему краю зуба. Горизонтальные движения приведут к скоплению налета в межзубных углублениях и повышению чувствительности. Жевательные поверхности зубов очищайте горизонтальными движениями от задних зубов к передним. Допускаются движения вперед-назад. Стоматологи рекомендуют при чистке зубов ставить щетку под углом в 45 градусов. Сначала нужно чистить дальние зубы верхней челюсти, затем передние зубы, перевернув щетку вертикально, после чего приступать к чистке зубов нижней челюсти. Закончить чистку зубов следует массажем десен и чисткой языка. Язык также нуждается в чистке, так как на нем скапливается много микроорганизмов (двигайтесь от корня к кончику).

Искренне улыбающийся человек со здоровыми зубами располагает к общению, обладает более высокой самооценкой и уверенностью в себе, имеет стойкий иммунитет и реже обращается к врачам с жалобами на здоровье. Регулярная забота о гигиене полости рта и здоровье зубов поможет предотвратить многие болезни и сохранить здоровье на долгие годы!

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики