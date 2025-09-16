Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Житель Кемерова предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение марихуаны


Следователи Кузбасского линейного управления МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя города Кемерово, который занимался заготовкой и хранением дикорастущей конопли.

На перегоне станций Притомье-Правотомск сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 200 граммов.

За совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/09/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus