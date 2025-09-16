Житель Кемерова предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение марихуаны



Следователи Кузбасского линейного управления МВД России завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя города Кемерово, который занимался заготовкой и хранением дикорастущей конопли.

На перегоне станций Притомье-Правотомск сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 200 граммов.

За совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России