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Жительница Кузбасса добровольно выдала росгвардейцам незаконное оружие

 В поселке Ижморский инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили пенсионерку за гражданский поступок.

По словам 68-летней местной жительницы, во время разбора вещей в квартире покойного отца она обнаружила на балконе сверток, в котором хранилось оружие и боеприпасы. Опасаясь, что хранение незаконного арсенала может привести к негативным юридическим последствиям, в том числе уголовным, гражданка решила сообщить об этом правоохранителям.

 Прибывшие на указанный адрес инспекторы Росгвардии и участковый уполномоченный полиции приняли от гражданки оружие и патроны к нему. По предварительной информации, выданным образцом является незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье БМ-16 и 12 боеприпасов. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионерке могут выплатить денежное вознаграждение в размере 7 060 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия

Общество
Ижморский
kuzbassnews.ru
21/07/2023
Общество
Ижморский
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