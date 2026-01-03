Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня – 31 декабря прошлого года и 1 января нового года.

В рамках профилактического мероприятия «Каникулы» безопасности юных пассажиров уделяется особое внимание. И, к сожалению, в праздничной суете родители-водители забывают о том, как это важно – правильно перевозить ребенка в автомобиле, а кто-то сознательно пренебрегает правилами будучи уверенным, что в поездке по городу ничего не случится.

Между тем, по итогам прошлого года в ДТП  на дорогах Новокузнецка травмированы 10 детей-пассажиров, абсолютное большинство из них были непристегнуты в момент аварии.

Новогодние праздники продолжаются, сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу вблизи мест массового отдыха детей, и проверять, как родители привозят ребятишек на праздничные мероприятия.

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

03/01/2026
