Адвокатам бывшего главы двух кузбасских городских округов не удалось добиться отмены приговора за взятку и мошенничество

Ранее бывшему главе Краснобродского и Полысаевского городских округов Кузбасса за получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием своего служебного положения суд назначил наказание в виде длительного срока лишения свободы со штрафом более 11 миллионов рублей.

Не согласившись с доказанностью вины в получении взятки, адвокаты осуждённого обжаловали судебные постановления в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

Ранее органами судебной власти было установлено, что осуждённый, исполняя полномочия главы Краснобродского городского округа Кузбасса, в 2022 году предложил генеральному директору коммерческой организации за взятку способствовать заключению между администрацией и этой организацией договора аренды земельного участка у посёлка Артышта общей площадью около 6,5 кв.км. Получив согласие предпринимателя, осуждённый дал распоряжение работникам муниципалитета подготовить и заключить договор аренды, что и было сделано. По итогам заключения договора, а также за общее покровительство деятельности коммерческой организации по заключению аналогичных договоров в будущем, в декабре 2022 года осуждённый получил от предпринимателя взятку в виде автомобиля «HAVAL JOLION» стоимостью более 2,2 миллиона рублей.

В 2023 году осуждённый, исполняя на тот момент полномочия главы Полысаевского городского округа, дал согласие на оказание помощи тому же предпринимателю в получении лицензии на добычу полезного ископаемого – сапропеля в озере Малый Берчикуль Тисульского муниципального округа Кузбасса. За свои «услуги» глава округа запросил у предпринимателя 75 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США. При этом никакой помощи осуждённый предпринимателю оказывать не собирался и возможности такой не имел. В августе 2023 года в одном из ресторанов города Кемерово предприниматель передал главе округа 75 тысяч рублей и 2 тысячи долларов США, а в сентябре того же года – 1 тысячу долларов. После получения второй части денег мужчина был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

Тем самым бывший глава двух муниципальных округов Кузбасса совершил преступления в виде получения взятки в особо крупном размере и мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения.

По результатам рассмотрения уголовного дела ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 миллионов 240 тысяч рублей и с лишением права занимать определённые должности сроком на 8 лет. Всё имущество, добытое преступным путём, было конфисковано в доход государства.

Однако адвокаты осуждённого расценили вынесенные судебные решения незаконными и необоснованными. По мнению защитников, в действиях осуждённого отсутствовал состав преступления в виде получения взятки по ряду причин, указанных в кассационной жалобе.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, а также изучив изложенные в кассационной жалобе доводы, не усмотрела оснований для отмены или изменения вынесенных в отношении осуждённого судебных решений.

«Кассационную жалобу адвокатов … оставить без удовлетворения», - следует из определения судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд