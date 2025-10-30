Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Адвокатам бывшего главы двух кузбасских городских округов не удалось добиться отмены приговора за взятку и мошенничество

Ранее бывшему главе Краснобродского и Полысаевского городских округов Кузбасса за получение взятки в особо крупном размере и мошенничество с использованием своего служебного положения суд назначил наказание в виде длительного срока лишения свободы со штрафом более 11 миллионов рублей.

Не согласившись с доказанностью вины в получении взятки, адвокаты осуждённого обжаловали судебные постановления в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

Ранее органами судебной власти было установлено, что осуждённый, исполняя полномочия главы Краснобродского городского округа Кузбасса, в 2022 году предложил генеральному директору коммерческой организации за взятку способствовать заключению между администрацией и этой организацией договора аренды земельного участка у посёлка Артышта общей площадью около 6,5 кв.км. Получив согласие предпринимателя, осуждённый дал распоряжение работникам муниципалитета подготовить и заключить договор аренды, что и было сделано. По итогам заключения договора, а также за общее покровительство деятельности коммерческой организации по заключению аналогичных договоров в будущем, в декабре 2022 года осуждённый получил от предпринимателя взятку в виде автомобиля «HAVAL JOLION» стоимостью более 2,2 миллиона рублей.

В 2023 году осуждённый, исполняя на тот момент полномочия главы Полысаевского городского округа, дал согласие на оказание помощи тому же предпринимателю в получении лицензии на добычу полезного ископаемого – сапропеля в озере Малый Берчикуль Тисульского муниципального округа Кузбасса. За свои «услуги» глава округа запросил у предпринимателя 75 тысяч рублей и 3 тысячи долларов США. При этом никакой помощи осуждённый предпринимателю оказывать не собирался и возможности такой не имел. В августе 2023 года в одном из ресторанов города Кемерово предприниматель передал главе округа 75 тысяч рублей и 2 тысячи долларов США, а в сентябре того же года – 1 тысячу долларов. После получения второй части денег мужчина был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу.

Тем самым бывший глава двух муниципальных округов Кузбасса совершил преступления в виде получения взятки в особо крупном размере и мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения.

По результатам рассмотрения уголовного дела ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 миллионов 240 тысяч рублей и с лишением права занимать определённые должности сроком на 8 лет. Всё имущество, добытое преступным путём, было конфисковано в доход государства.

Однако адвокаты осуждённого расценили вынесенные судебные решения незаконными и необоснованными. По мнению защитников, в действиях осуждённого отсутствовал состав преступления в виде получения взятки по ряду причин, указанных в кассационной жалобе.

Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, а также изучив изложенные в кассационной жалобе доводы, не усмотрела оснований для отмены или изменения вынесенных в отношении осуждённого судебных решений.

«Кассационную жалобу адвокатов … оставить без удовлетворения», - следует из определения судебной коллегии по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
Полысаево
Тисуль
kuzbassnews.ru
30/10/2025
Происшествия
Мариинск
Полысаево
Тисуль
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus