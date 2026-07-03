Более 125 млн рублей компенсации направило Отделение СФР по Кузбассу работодателям региона за трудоустройство участников СВО и людей с инвалидностью

Отделение СФР по Кемеровской области финансирует государственную программу субсидирования найма отдельных категорий граждан. За период ее действия, начиная с 2021 года, работодатели региона получили субсидию в общем размере более 125 млн руб.

Работодатели получают от регионального Отделения СФР возмещение части расходов на зарплаты сотрудников из числа ветеранов СВО, членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, одиноких и многодетных родителей, усыновителей, опекунов несовершеннолетних детей.

Для кузбасских работодателей размер субсидии составляет 3 МРОТ или 67 320 рублей в 2026 году (с учетом страховых взносов и районного коэффициента).

Увеличенный размер субсидии – 6 МРОТ или 134 640 рублей в 2026 году (с учетом страховых взносов и районного коэффициента) при трудоустройстве сотрудника с инвалидностью к кузбасскому работодателю, который является лицом с инвалидностью.

Выплаты идут поэтапно: первый платёж – через месяц после трудоустройства, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения субсидии работодателю необходимо:

– Разместить информацию о подходящей под субсидию вакансии на портале «Работа в России».

– Трудоустроить подобранного кандидата.

– Направить заявление и необходимый пакет документов в Отделение СФР по Кемеровской области.

Работодатель вправе обратиться за выплатами в региональное Отделение СФР через месяц после заключения трудового договора через личный кабинет страхователя на сайте СФР. Средства выплачиваются частями на протяжении полугода.

«Программа субсидирования найма – это важный инструмент поддержки как бизнеса, так и граждан, нуждающихся в социальной защите и помощи в трудоустройстве. Она выгодна всем: работодатель снижает затраты на подбор и адаптацию персонала, а люди получают стабильную работу и уверенность в завтрашнем дне», – отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Остались вопросы? Их можно задать специалистам СФР по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР