Более 2 тысяч кузбасских ребят уже получили подарки в рамках акции «Рождество для всех и каждого»

Ежегодная благотворительная акция «Рождество для всех и каждого» — это возможность для жителей Кузбасса исполнить мечты воспитанников детских домов, ребят из многодетных и опекунских семей. Открытки с пожеланиями украшают новогодние елки в 75 торговых центрах региона. Всего в акции поучаствуют более 3 тысяч детей, около 2 тысяч ребят уже получили желанные подарки. Вручение продлится до 5 января.

В Новокузнецке осуществилась мечта брата и сестры из детского дома «Остров надежды». Для ребят и их друзей организовали экскурсию в Международный аэропорт им. Б.В. Волынова. Дети увидели работу различных служб аэропорта, пообщались с пилотами и диспетчерами, узнали множество интересных фактов об авиации.

Девятилетняя Владислава из детского дома «Маяк» Киселевска мечтала о мягкой игрушке, на утреннике девочка уже получила плюшевую капибару.

Исполнилось заветное желание девятилетнего Максима, воспитанника таштагольского детского дома «Родник», он мечтал попробовать себя в роли сотрудника Госавтоинспекции. Мальчик ознакомился со службой и патрульным транспортом инспекторов.

Стала реальностью давняя мечта о велосипеде 17-летнего Андрея, воспитанника новокузнецкого детского дома-школы «Дом детства».

«Это лучший подарок, который только можно было представить. Готовлюсь к активному сезону и заряжаюсь позитивом на весь 2026-й! Всем желаю, чтобы ваши самые смелые желания исполнялись так же круто!» — поделился эмоциями Андрей.

Денис и Максим — выпускники кемеровского детского дома «Доверие» 2018 года. В детстве они участвовали в акции, писали открытки с пожеланиями, а теперь решили сами исполнять мечты детей. Ребята подарят девятилетней Ксении желанную куклу.

В Рождество, 7 января, Антону из Прокопьевского округа исполнится 5 лет, он живет под опекой бабушки. Очень любит петь и танцевать, ко дню рождения мальчик получит шестиструнную классическую гитару.

Девятилетняя Ульяна живет в детском доме «Радуга» в Юрге, посещает творческие студии в городском детско-юношеском центре, хорошо учится, занимается в хореографической студии, с 7 лет посещает клуб единоборств «Витязь» на базе детского дома. Девочка — неоднократный победитель городских соревнований, призер чемпионата России по рукопашному бою и чемпион Кузбасса по ушу. В этот Новый год сбудется мечта Ульяны — смартфон.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса