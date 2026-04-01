Более 258 тонн продовольственной пшеницы отгружено из Кузбасса в Приморский край под контролем Россельхознадзора

18 апреля 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы партии пшеницы продовольственной, выращенной на территории Чебулинского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенного для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в г. Уссурийск Приморского края.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки 18 апреля 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 4 электронных карантинных сертификата на продукцию общим весом 258,9 т.