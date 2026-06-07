Гурьевская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП

6 июня текущего года около 19 ч. 40 мин. на автомобильной дороге Гурьевск-Малая Салаирка-Горскино-Урск 39-летний мужчина, управляя автомобилем NISSAN AD, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части дороги, осуществил движение по обочине с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и три его пассажира, в том числе 10-летний мальчик, скончались.

На место происшествия выехал Гурьевский межрайонный прокурор Артём Сурков.

По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП следственными органами.

Фото: пресс-служба прокуратуры области