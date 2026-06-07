Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Гурьевская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП

6 июня текущего года около 19 ч. 40 мин. на автомобильной дороге Гурьевск-Малая Салаирка-Горскино-Урск 39-летний мужчина, управляя автомобилем NISSAN AD, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части дороги, осуществил движение по обочине с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и три его пассажира, в том числе 10-летний мальчик, скончались.

На место происшествия выехал Гурьевский межрайонный прокурор Артём Сурков.

По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП следственными органами.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
07/06/2026
Происшествия
Гурьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus