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Более 3,1 млрд рублей направили промышленные предприятия Новокузнецка на модернизацию производства в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году

В Кузбассе продолжается реализация мероприятий в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Новокузнецк с 2018 года реализует мероприятия федерального проекта «Чистый воздух».

Значительный вклад в улучшение экологической обстановки в городе делают промышленные предприятия — участники нацпроекта. С начала 2024 года они направили на техническое перевооружение и модернизацию оборудования с использованием наилучших доступных технологий более 3,1 млрд рублей.

Среди крупнейших мероприятий промышленников в рамках нацпроекта — строительство сероочистки за агломашинами на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», перевод корпусов на технологию «ЭкоСодерберг» и внедрение технологии обожженного анода на АО «РУСАЛ Новокузнецк», перевод закрытых печей в открытые со строительством блока газоочисток сухого типа на АО «Кузнецкие ферросплавы».

Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Новокузнецке ведется капитальный ремонт и реконструкция трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, газификация жилых домов частного сектора.

На сегодняшний день в южной столице Кузбасса достигнуто снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ на 11,62% от уровня 2017 года.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
02/11/2024
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