Более 500 тысяч кузбассовцев в уходящем году приняли участие во всероссийских экологических акциях

В муниципалитетах региона активисты-экологи в рамках акций «Вода России», «Зеленая Россия» и «Зеленая весна» убирали от мусора улицы, парки, территории памятников, организаций и предприятий, лесные массивы, берега водоемов и места массового отдыха. Также участники массовых субботников высадили цветы, саженцы деревьев и кустарников; провели мероприятия эколого-просветительской направленности для детей.



«Кузбасс регулярно принимает участие в федеральных экологических акциях, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения. Такие мероприятия являются хорошим примером практических дел по созданию благоприятных условий для жизни», — отметил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев.



Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» в Кузбассе проходил с 19 апреля по 25 мая. Наводить порядок вышли 320 тысяч жителей региона разного возраста и профессий. Совместными усилиями было убрано около 1,8 квадратных километров площади, высажено более 390 тысяч деревьев и кустарников, вывезено 10 тысяч кубометров собранных твердых коммунальных отходов.



Акция «Зеленая Россия» проходила в этом году с 6 по 27 сентября. В Кузбассе к ней присоединилось более 170 тысяч человек. Площадь убранной территории составила 350 квадратных километров, высажено 123 тысячи деревьев и кустарников, вывезено 7050 кубометров собранных отходов.



Всероссийская акция «Вода России» направлена на решение комплекса экологических задач: предотвращение загрязнения водоемов и образования микропластика; внедрение системы раздельного сбора отходов и развитие циклической экономики; повышение уровня экологической культуры и гражданской ответственности населения.

В 2025 году Кузбасс поддержал федеральную инициативу в 12-й раз. Активисты чистили береговые линии рек Томь, Кия, Аба, Кондома, Иня, прибрежных зон озер и прудов, а также благоустраивали родники. Всего с января по октябрь проведено более 800 субботников во всех муниципальных образованиях региона, очищено 950 километров береговой полосы, объем собранного мусора составил более 1,2 тысячи кубометров. В акции приняли участие около 13,3 тысячи кузбассовцев.



Как отмечают в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, с каждым годом растет активность жителей и цифры выполненных работ. Так, в сравнении с 2024 годом в акции «Вода России» количественные показатели увеличились в два раза. Более массовыми в этом году были и другие субботники.

