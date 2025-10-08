Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Более 86% площадей зерновых и зернобобовых культур убрано в Кузбассе

По информации регионального минсельхоза, на сегодняшний день обмолочено 456,1 тыс. гектаров зерновых.

Некоторые хозяйства уже завершили работы, по муниципалитетам ближе всего к финишу Мариинский (убрано более 98%), Кемеровский (96%), Тисульский (91%) и Тяжинский (91%) округа.

Собрано более 153,8 тысячи тонн картофеля (92%) и 15,6 тысячи тонн овощей (67%).

Работы идут в соответствии с графиком, темпы опережают прошлогодние.

 

 

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
08/10/2025
