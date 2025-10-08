Более 86% площадей зерновых и зернобобовых культур убрано в Кузбассе
По информации регионального минсельхоза, на сегодняшний день обмолочено 456,1 тыс. гектаров зерновых.
Некоторые хозяйства уже завершили работы, по муниципалитетам ближе всего к финишу Мариинский (убрано более 98%), Кемеровский (96%), Тисульский (91%) и Тяжинский (91%) округа.
Собрано более 153,8 тысячи тонн картофеля (92%) и 15,6 тысячи тонн овощей (67%).
Работы идут в соответствии с графиком, темпы опережают прошлогодние.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса