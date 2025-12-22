Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Дед Мороз специального назначения Росгвардии Кузбасса принял участие в новогодней донорской акции

В областном центре в преддверии новогодних праздников сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу присоединились к благотворительной донорской акции. На территории областной станции переливания крови участие в мероприятии принял и Дед Мороз специального назначения кузбасского ведомства.

К акции присоединились представители территориального управления, филиала вневедомственной охраны и специального отряда быстрого реагирования «Символ». В общей сложности росгвардейцы сдали более двух литров крови. Донорская помощь будет направлена в медицинские учреждения региона и сможет спасти жизни взрослых и детей.

Как отметила заместитель главного врача по медицинской части Светлана Рагожина, значение подобных акций трудно переоценить.

«Сданная сегодня кровь будет направлена в родильные дома, реанимационные отделения, а также поможет участникам специальной военной операции, которые нуждаются в переливании крови. Каждый донор вносит реальный вклад в спасение человеческих жизней», – подчеркнула Светлана Егоровна.

Особую атмосферу праздника создал Дед Мороз специального назначения, в роли которого выступил военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Антон О. Он не только поддерживал доноров, но и вручил сладкий подарок юной участнице акции, став для неё настоящим символом новогоднего чуда.

«Новый год – это время надежды и добрых дел. Быть Дедом Морозом – значит не только дарить подарки, но и делиться тем, что действительно может спасти жизнь», – отметил капитан Антон О.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
22/12/2025
