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День детских общественных организаций отметили в Мариинском округе

В деревне 2 – Пристань ученики средней школы № 6 города Мариинска стали участниками интеллектуального квиза «В ритме молодых сердец». Эту программу для школьников подготовили творческие работники районного Дома культуры. Ребята решали ребусы, угадывали песни о дружбе. Также состоялся мастер-класс по завязыванию пионерского галстука.
В парке имени А. В. Суворова города Мариинска состоялся праздник «Играй, твори и побеждай!». В различных конкурсах команды школьников и студентов продемонстрировали отличную физическую подготовку и проявили находчивость.
Для учащихся начальных классов Первомайской школы прошел познавательный час «От октябренка до пионера». Школьников познакомили с историей детского движения, рассказали о значении пионерской символики. Ребята узнали о добровольческой общественной деятельности пионеров-тимуровцев.

Фото: Районный Дом культуры

Культура
Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Культура
Общество
Мариинск
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