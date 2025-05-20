День детских общественных организаций отметили в Мариинском округе

В деревне 2 – Пристань ученики средней школы № 6 города Мариинска стали участниками интеллектуального квиза «В ритме молодых сердец». Эту программу для школьников подготовили творческие работники районного Дома культуры. Ребята решали ребусы, угадывали песни о дружбе. Также состоялся мастер-класс по завязыванию пионерского галстука.

В парке имени А. В. Суворова города Мариинска состоялся праздник «Играй, твори и побеждай!». В различных конкурсах команды школьников и студентов продемонстрировали отличную физическую подготовку и проявили находчивость.

Для учащихся начальных классов Первомайской школы прошел познавательный час «От октябренка до пионера». Школьников познакомили с историей детского движения, рассказали о значении пионерской символики. Ребята узнали о добровольческой общественной деятельности пионеров-тимуровцев.

Фото: Районный Дом культуры