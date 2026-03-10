Для кузбасского агрария с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведена консультация от Россельхознадзора

5 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для предприятия ООО «Сусловское ХПП», выращивающего зерновые и зернобобовые культуры на территории Мариинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».

Также, в рамках мероприятий были рассмотрены требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна. Разъяснены правила ввоза и вывоза зерна на территорию Российской Федерации в части соблюдения требований, предъявляемых к зерну при осуществлении экспортных операций. Особое внимание уделено работе в ФГИС «Зерно».