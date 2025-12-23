Для кузбасского предпринимателя проведен профилактический визит в области карантина растений и семеноводстваОчередные партии кузбасского ячменя нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора
18 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 76 фитосанитарных сертификатов на новые партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.
Под контролем ведомства погрузка экспортного ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в автотранспорт. Общий вес партий составил 1 968,4 т.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
