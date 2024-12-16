Евгения Искандарова мечтает влюбить в себя Даву

Одна из самых сильных пар проекта Софа и Дава исполнили зажигательный джайв в образах летчика и стюардессы. Танцовщица призналась, что очень не любит данное танцевальное направление, но партнер подошел с креативом к постановке номера и предложил свою идею: «Пришла мне в голову такая идея для номера, что нас приглашают пройти в следующий этап, мы приходим, нас не пропускают и, пытаемся пробить себе путь».

Номер вызвал у зрителей восторг, публика аплодировала стоя. Жюри высоко оценили их танец, пара Софы и Давы набрала 294 балла из 300 возможных. А комик из Кемерова Евгения Искандарова вовсе призналась, что пришла на проект, чтобы произвести впечатление на новосибирца.

«Знаете, у меня была идея, когда я шла сюда – нарядиться, чтобы Дава в меня влюбился», - пошутила юмористка.

В этом выпуске под угрозой вылета оказалась пара Ильдара Гайнутдинова и Евгении Медведевой. Их наставник Ляйсан Утяшева была в недоумении от такого стечения обстоятельств, потому не представляет финала шоу без их участия, и отдала свой единственный иммунитет.

Фото из архива Евгении Искандаровой