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Евгения Искандарова мечтает влюбить в себя Даву

Одна из самых сильных пар проекта Софа и Дава исполнили зажигательный джайв в образах летчика и стюардессы. Танцовщица призналась, что очень не любит данное танцевальное направление, но партнер подошел с креативом к постановке номера и предложил свою идею: «Пришла мне в голову такая идея для номера, что нас приглашают пройти в следующий этап, мы приходим, нас не пропускают и, пытаемся пробить себе путь».

Номер вызвал у зрителей восторг, публика аплодировала стоя. Жюри высоко оценили их танец, пара Софы и Давы набрала 294 балла из 300 возможных. А комик из Кемерова Евгения Искандарова вовсе призналась, что пришла на проект, чтобы произвести впечатление на новосибирца.

«Знаете, у меня была идея, когда я шла сюда – нарядиться, чтобы Дава в меня влюбился», - пошутила юмористка.

В этом выпуске под угрозой вылета оказалась пара Ильдара Гайнутдинова и Евгении Медведевой. Их наставник Ляйсан Утяшева была в недоумении от такого стечения обстоятельств, потому не представляет финала шоу без их участия, и отдала свой единственный иммунитет.

Фото из архива Евгении Искандаровой

Культура
kuzbassnews.ru
16/12/2024
Культура
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