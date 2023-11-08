«Финансовый экспресс» в Гурьевске и Салаире: специалисты Отделения СФР рассказали жителям о том, как формируется пенсия

Сотрудники Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в региональном проекте «Финансовый экспресс». Информационно-просветительский проект реализуется в Кузбассе ежегодно, начиная с 2011 года. Каждый год «десант» из экспертов проводит параллельно несколько образовательных мероприятий, позволяя охватить сразу как можно большее число человек. В этот раз он побывал в Гурьевске и Салаире.

Лекции и ликбезы по финансовой грамотности прошли для разнообразной аудитории: школьников, студентов, трудовых коллективов, старшего поколения, предпринимателей, семей участников специальной военной операции, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, многодетных семей и т.д.

О том, как и из чего формируется пенсия, рассказали заместитель начальника управления организации работы клиентских служб Ирина Рогозина и начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы Марина Витовская. Подробнее они остановились на условиях досрочного выхода на пенсию.

«Эти вопросы включают в программу финансового просвещения для того, чтобы наши земляки четко представляли себе, из чего формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер, что делать, чтобы защитить свои пенсионные права. Эти знания — неотъемлемая часть финансовой культуры», — подводя итоги, сказала Ирина Рогозина.

Марина Витовская в свою очередь напомнила, что гражданам доступно более 100 электронных сервисов СФР на портале Госуслуг. Соответственно, документы на получение многих из них можно подать не выходя из дома.

Уже 12 лет специалисты Отделения участвуют в информационно-просветительском проекте Правительства Кузбасса «Финансовый экспресс». За это время его аудиторией стали жители разных возрастов и профессий из более десяти муниципальных образований региона. На площадках проекта граждане встречались (и встречаются) с представителями финансовых организаций, государственных структур и образовательных учреждений. Ключевые составляющие «Финансового экспресса» — это лекции, уроки и беседы по теме пенсионного и социального обеспечения. В этот раз участниками образовательных мероприятий в Гурьевске и Салаире стали 3 350 жителей всех возрастов.

Фото: ОСФР