Гурьевский филиал «ЧМК» дарит новогодние подарки детям сотрудников

В канун Нового года Гурьевский филиал ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел») вручает подарки детям, чьи родители работают на предприятии.

В этом году более 500 детей сотрудников предприятия в возрасте до 14 лет получат традиционные новогодние подарки. Ребят ждут сладости и набор для творчества. Выдача подарков уже началась и продлится до конца декабря.

«Подарки в канун самого волшебного праздника – давняя и любимая традиция на предприятии, хорошо, что ее берегут и чтут. Примечательно, что каждый год ребята, помимо сладостей, находят в праздничной коробке что-нибудь увлекательное и полезное: игрушки, раскраски или настольные игры», – поделилась инженер по системе менеджмента качества и стандартизации Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Алина Манина.

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"

kuzbassnews.ru
19/12/2025
