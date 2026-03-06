Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Гурьевский филиал «ЧМК» наградил работников за многолетний труд

Сотрудники Гурьевского филиала Челябинского металлургического комбината, отметившие трудовые юбилеи, получили награды в рамках корпоративной программы «Мечел.Признание».

Программа «Мечел.Признание» была запущена в 2024 году и направлена на систематизацию наградной политики Группы «Мечел», а также на мотивацию сотрудников к долгосрочной и продуктивной работе. В рамках программы предусмотрены различные виды поощрений, включая вручение наград ко Дню металлурга и награждение работников за трудовые юбилеи.

На торжественной церемонии директор Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Владимир Дворянчиков поздравил сотрудников с достижением важных трудовых вех и вручил юбилярам благодарственные письма.

Среди них: Сергей Коновалов, нагревальщик металла сортопрокатного цеха, чей трудовой стаж на предприятии составляет 30 лет; Олеся Перелыгина, контролер в производстве черных металлов, занятая на горячих участках работ отдела по контролю качества, работающая на заводе 20 лет; Евгений Кирсанов, мастер сменный участка отгрузки сортового проката сортопрокатного цеха, отметивший десятилетний трудовой юбилей.

«Трудовые достижения наших сотрудников – это не просто цифры. За ними стоит каждодневный непростой труд, высокий профессионализм и верность выбранной профессии. Программа «Мечел.Признание» – возможность еще раз сказать спасибо нашим сотрудникам за преданность любимому делу и ставшему родным предприятию», – сказал директор ГФ ПАО «ЧМК» Владимир Дворянчиков.

 

Фото: Гурьевскуий филиал ПАО "ЧМК"

Экономика
Гурьевск
kuzbassnews.ru
06/03/2026
Экономика
Гурьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus