Гурьевский филиал «ЧМК» наградил работников за многолетний труд

Сотрудники Гурьевского филиала Челябинского металлургического комбината, отметившие трудовые юбилеи, получили награды в рамках корпоративной программы «Мечел.Признание».

Программа «Мечел.Признание» была запущена в 2024 году и направлена на систематизацию наградной политики Группы «Мечел», а также на мотивацию сотрудников к долгосрочной и продуктивной работе. В рамках программы предусмотрены различные виды поощрений, включая вручение наград ко Дню металлурга и награждение работников за трудовые юбилеи.

На торжественной церемонии директор Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Владимир Дворянчиков поздравил сотрудников с достижением важных трудовых вех и вручил юбилярам благодарственные письма.

Среди них: Сергей Коновалов, нагревальщик металла сортопрокатного цеха, чей трудовой стаж на предприятии составляет 30 лет; Олеся Перелыгина, контролер в производстве черных металлов, занятая на горячих участках работ отдела по контролю качества, работающая на заводе 20 лет; Евгений Кирсанов, мастер сменный участка отгрузки сортового проката сортопрокатного цеха, отметивший десятилетний трудовой юбилей.

«Трудовые достижения наших сотрудников – это не просто цифры. За ними стоит каждодневный непростой труд, высокий профессионализм и верность выбранной профессии. Программа «Мечел.Признание» – возможность еще раз сказать спасибо нашим сотрудникам за преданность любимому делу и ставшему родным предприятию», – сказал директор ГФ ПАО «ЧМК» Владимир Дворянчиков.

Фото: Гурьевскуий филиал ПАО "ЧМК"