Инспекторы Росгвардии поблагодарили 51-летнюю охранницу, которая выдала найденное неучтенное ружье

В городе Мыски сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность 51-летней работнице частного охранного предприятия за гражданский поступок.

Со слов горожанки, в частном доме покойного дяди она обнаружила незапертую надворную постройку, которую решила обезопасить и запереть на замок. Заглянув в помещение, женщина заметила в дальнем углу подозрительный предмет, похожий на ружье, которое могло принадлежать покойному родственнику. Зная, как поступать в таких случаях, охранница сразу же обратилась к правоохранителям и сдала незаконную находку.

По предварительной информации, выданным образцом является неучтенное охотничье ружье 16 калибра. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой женщина может получить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей. Кроме этого, выданное оружие может поступить на службу бойцам СВО для противодействия беспилотникам противника.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия