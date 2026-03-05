Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружена новая партия рапса в Калининград
2 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию рапса для отправки в железнодорожном вагоне в Калининград.
При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Чебулинского округа Кемеровской области – Кузбасса, был отобран образец на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.
В результате партия рапса в объеме 70 т успешно прошла исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
