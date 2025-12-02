Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кадеты Новокузнецка познакомились с работой спецподразделений на уроке мужества Росгвардии

В рамках военно-патриотической работы в школе №64 Новокузнецка состоялся урок мужества для учащихся кадетских классов Росгвардии и МЧС России. В мероприятии приняли участие 45 школьников.

Перед кадетами выступил офицер СОБР «Мустаг» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, который рассказал о повседневных задачах подразделения. Он подчеркнул, что СОБР является одним из наиболее подготовленных отрядов спецназа Росгвардии, принимающим участие в специальных операциях по задержанию особо опасных преступников. Росгвардеец отметил, что сотрудники спецподразделения круглосуточно готовы к выдвижению в любую точку региона и страны для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Кроме того, представители Росгвардии и МЧС подробно рассказали школьникам о порядке поступления на службу, требованиях к кандидатам и возможностях дальнейшего профессионального развития. Особое внимание было уделено профориентации и выбору образовательного пути. Кадетам представили информацию о высших учебных заведениях войск национальной гвардии России: Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева, Саратовском военном институте, военно-образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Перми. Также школьники узнали о Воронежском институте МВД России, где готовят специалистов для подразделений вневедомственной охраны.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
02/12/2025
