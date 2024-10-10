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«Капустный день» в Кузнецкой крепости

Выходные – это время для родных и близких. В осенние и теплые выходные октября, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной,1) приглашает с пользой и с интересом провести выходной день.

В субботу, 19 октября 2024 года, с 12:00 до 14:00 ждем Вас на «Капустный день»!

Для поэта осень - меланхоличная пора с легкой грустинкой по уходящему лету. А в традиционной народной культуре осень - благодатная пора, радующая изобилием собранного урожая. В благодарность Матушке-Земле в старину устраивали осенние посиделки, совершали обряды, отголоски которых сохранились и до наших дней.

Ведь совсем недавно, каких-нибудь 150 лет назад молодёжь собиралась в одном доме и рубила капусту одним дружным коллективом. А вот в наших Сибирских территориях, период заготовки капусты воспринимался исключительно как женский праздник, куда девочки и незамужние девушки не допускались (или допускались лишь те, кто прошёл испытание «на выхвалку» и «впрыгнул в понёву», т.е. заневестился).

Приглашаем Вас узнать народные обычаи «капустных посиделок» - какую выбирали, как и чем рубили капусту, какие приметы и традиции существовали и в чем таился смысл общего изготовления зимних припасов.

Стоимость: Взрослые -560 ₽, льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры) - 400 ₽.

Адрес музея-заповедника «Кузнецкая крепость»: г. Новокузнецк, проезд Крепостной, 1.

Тел. для справок (3843) 36-00-92, 36-01-00.

 

Фото: Кузнецкая крепость

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