Команда Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» стала победителем спартакиады трудящихся

Гурьевский филиал ПАО «ЧМК» (входит в Группу «Мечел») по итогам 2025 года занял I место в спартакиаде трудовых коллективов, организаций и учреждений Гурьевского округа.

На протяжении прошлого года гурьевские металлурги демонстрировали несгибаемый характер и мастерство. Работники предприятия состязались с соперниками в киле, мини-футболе, волейболе, дартсе, гиревом спорте, спортивной эстафете и настольном теннисе. Все этапы спартакиады проходили на базе спорткомплекса «Металлург».

Руководство Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» уделяет большое внимание развитию спорта и популяризации здорового образа жизни среди своих сотрудников. Поддержка спортивных инициатив – важная часть социальной политики предприятия. Создание условий для занятий спортом, организация корпоративных соревнований и турниров способствуют укреплению здоровья, повышению работоспособности и формированию позитивного климата в коллективе.

«Победа в спартакиаде – результат не только отличной физической подготовки, но и большой командной работы, сплочённости коллектива. Гурьевские металлурги доказали, что они сильны не только в производственных цехах, но и на спортивных площадках. Мы гордимся коллегами и поздравляем их с победой!» — сказал директор Гурьевского филиала ПАО «ЧМК» Владимир Дворянчиков.

Фото: Гурьевский филиал ПАО "ЧМК"