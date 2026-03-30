Кузбасс принимает межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

Соревнования пройдут с 30 марта по 30 апреля на площадках шести техникумов региона по десяти компетенциям в основной и юниорской категориях. За звание лучшего профессионала будут бороться 124 конкурсанта и 124 эксперта-наставника из 50 регионов страны.  

Первыми к конкурсным испытаниям приступят конкурсанты из республик Крым, Татарстан и Башкортостан, Ставропольского края и Кузбасса. Они будут демонстрировать умения в компетенции «Мастерство приготовления кофе и чая» на площадке Новокузнецкого торгово-экономического техникума. Будет учитываться профессионализм на всех этапах — от правильного помола кофейных зерен и точного взвешивания чайных листьев до виртуозного приготовления эспрессо с бархатной пенкой, создания изящного латте-арта и заваривания чая с соблюдением температурного режима и времени настаивания.  

В Кемеровском коммунально-строительном техникуме пройдут соревнования в компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» и «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (юниоры)»; Новокузнецкий транспортно-технологический техникум примет участников компетенции «Страховое дело»; Кемеровский горнотехнический техникум имени В.Г. Кожевина станет площадкой для проведения компетенции «Электрослесарь подземный»; Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий — по компетенциям «Неразрушающий контроль» и «Неразрушающий контроль (юниоры)»; в Сибирском политехническом техникуме будущие спасатели покажут профессиональные навыки в компетенции «Росгвардеец».  

Кроме того, в течение апреля сборная Кузбасса примет участие в итоговых соревнованиях в 33 регионах страны. Конкурсанты продемонстрируют навыки профмастерства по более чем 100 компетенциям.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

30/03/2026
