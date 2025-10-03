Кузбасская школьница вошла в число призеров конкурса «Моя страна — моя Россия»

Во Всероссийском детском центре «Океан» прошла торжественная церемония награждения победителей XXII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финальный этап конкурса прошли 117 участников до 18 лет. В число 39 призеров вошла Анна Иванова из Кузбасса — автор проекта, направленного на социально-экономическое развитие российских регионов.



В новом сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» свои проекты представили 74 369 участников из всех регионов страны, среди них более 17 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Юные авторы предложили инициативы для развития территорий и повышения качества жизни в 13 тематических номинациях – от образования и экологии до цифровых технологий и здоровья.



Ученица Детско-юношеского центра Юрги Анна Иванова заняла второе место с проектом «Герои нашего времени» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Проект Анны — это цикл видеопортретов жителей родного города, чьи истории вдохновляют и заставляют переосмыслить само понятие героизма. Это многодетные родители, воспитатели детских домов, волонтеры, педагоги, «дети войны», люди, совершившие подвиги в мирной жизни. Вместе с героями интервью автор рассуждает: кто такой герой сегодня? Видеоинтервью, созданные в рамках проекта, публикуются в соцсетях и на видеоплатформах юргинского детского медиацентра «Территория молодежи». Ролики получают отклик зрителей и вовлекают горожан в диалог о ценностях, уважении и поддержке друг друга.



«Участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия», который реализуется в рамках большой президентской инициативы «Россия — страна возможностей», стало для меня шагом к тому, чтобы рассказать о настоящих героях, которые живут среди нас. Благодаря проекту я поняла: героизм — это не обязательно подвиг на фронте. Это может быть подвиг в жизни. В семье. В профессии. И такие герои живут в моем городе», — поделилась Анна Иванова.

