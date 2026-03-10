Кузбасские многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью могут оформить цифровое удостоверение в МАХ

Пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи могут оформить цифровое удостоверение через мобильное приложение мессенджера MAX. Такой электронный документ – полноценная альтернатива традиционным пластиковым и бумажным документам, которые подтверждают льготы. Использовать его удобно и просто.

Цифровым удостоверением в форме кьюар-кода можно пользоваться в магазинах и аптеках для получения скидок и подтверждения возраста, предъявлять его для льготного посещения музеев и выставок, подтверждения права на бесплатный проезд и получения других социальных услуг.

Для оформления кьюар-кода нужно создать Цифровой ID в мессенджере МАХ. Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает функцию распознавания лица или отпечатка пальца, приложения обновлены до последней версии, а на портале госуслуг у вас подтвержденная учетная запись. Затем нужно дать на «Госуслугах» согласие Социальному фонду на выпуск удостоверения. Для многодетных семей это делается в разделе «Семья и дети», для пенсионеров – в разделе «Работа и пенсия», для граждан с инвалидностью – в разделе «Документы для предъявления». После этого в своем профиле в MAX выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать», затем предоставить необходимые согласия.

После возврата в приложение MAX автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала госуслуг. Защищенный электронный документ будет доступен в профиле МАХ и готов к предъявлению и использованию в любой момент. Отметим, что при сканировании цифрового кода подтверждается только льготный статус человека. Его личные данные, такие как размер пенсии или группа инвалидности, остаются скрытыми.

Получить дополнительную консультацию по формированию цифрового удостоверения в мессенджере МАХ можно в любой клиентской службе Отделения Соцфонда по Кузбассу.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР