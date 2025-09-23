Кузбасские росгвардейцы приняли участие в первом межведомственном турнире «Гонка дронов»

На военном полигоне Управления Росгвардии по Алтайскому краю прошли краевые соревнования среди силовых структур по гонкам дронов, приуроченные ко Дню оружейника.

В турнире приняли участие 14 команд из Бийска, Рубцовска, Алейска, Томска, Кемерова и Республики Алтай. Более 40 сотрудников силовых ведомств продемонстрировали навыки управления беспилотными летательными аппаратами в трех дисциплинах: квадрокоптер «класс 200 мм», квадрокоптер «класс 330 мм» и квадрокоптер «разведывательный». По условиям гонки участникам предстояло на скорость преодолеть полосу препятствий, включавшую специальные воздушные ворота, через которые пилоты должны были провести дрон, сохранив максимальную скорость и точность управления.

Кузбасс на соревнованиях представили сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Оператор СОБР «Символ» с позывным «Форест», управляя скоростным FPV-дроном, показал достойный результат и вошёл в десятку лучших участников турнира.

В ходе турнира зрители смогли познакомиться с выставочными площадками, интерактивными стендами и образцами специальной техники. Особый интерес мероприятие вызвало у молодежи: кадеты, школьники и воспитанники патриотических клубов имели возможность напрямую пообщаться с сотрудниками подразделений специального назначения.

По итогам соревнований в лидеры вышли команды Пограничного управления ФСБ и управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Сегодня FPV-дроны являются грозным средством ведения боя, поэтому росгвардейцы уделяют особое внимание их освоению. Сотрудники и военнослужащие не только отрабатывают применение беспилотников в различных условиях, но и вносят собственные предложения по модернизации конструктивных особенностей аппаратов. Отдельное направление работы – подготовка бойцов к эффективному противодействию использованию дронов в современных конфликтах.

Для справки: под «классом» понимается размер квадрокоптера – расстояние между диагонально расположенными моторами. Например, дроны класса 200 мм отличаются компактностью и высокой манёвренностью, аппараты класса 330 мм более устойчивы и способны нести большую нагрузку.

Фото: Росгвардия