Кузбасские росгвардейцы в числе лучших на окружном этапе смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»

В Новосибирске завершился окружной этап ежегодного всероссийского смотра-конкурса художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора», организуемого среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

В этом году участие в творческом состязании приняли более 100 конкурсантов из управлений, соединений и воинских частей Сибирского округа, в том числе представители из Росгвардии Кузбасса.

Конкурсанты соревновались в номинациях: «Сольное пение», «Инструментальная музыка», «Хореография», «Художественное чтение», «Авторская песня», «Вокальные, вокально-инструментальные ансамбли, хоры». Выступления участников оценивало компетентное жюри под председательством заместителя командующего округом по военно-политической работе полковника Максима Гуляева. В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства Новосибирской области, а также представители окружного ансамбля песни и пляски и оркестра штаба Сибирского округа Росгвардии.

По итогам конкурса кузбасские росгвардейцы завоевали призовые места сразу в двух номинациях. Диплом лауреата II степени в номинации «Хореография» получил творческий коллектив в составе старшего лейтенанта Вадима Мехманова, младшего лейтенанта Виктории Вольф, прапорщика Елены Землинской и ефрейтора Марии Третьяковой. В номинации «Сольное пение» почётное третье место занял сотрудник кемеровского ОМОН «Оберег» с позывным «Макар».

Осенью текущего года призёры окружного этапа из Кузбасса, вместе с победителями других регионов, будут представлять Сибирский округ на федеральном этапе смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» в Москве.

Фото: Росгвардия